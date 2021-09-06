В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Бельгии на своем поле разгромила Чехию со счетом 3:0.
События матча
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Бельгия).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Эден Азар (Бельгия).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
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Источник — Sport.ua
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