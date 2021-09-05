Бельгия
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Чехия
05.09.2021 21:45

Бельгия - Чехия. Прогноз и анонс на матч отбора ЧМ-2022

Бельгийцы дома попробуют отыграться за гостевую ничью.

  • 05.09.2021 07:22
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Бельгия - Чехия. Прогноз и анонс на матч отбора ЧМ-2022
© UEFA / автор неизвестен

В воскресенье, 5 сентября, в Брюсселе на стадионе короля Бодуэна состоится матч квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Бельгии примет сборную Чехии. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по Киеву.

Бельгия

 

Команда Роберто Мартинеса является единоличным лидером группы Е евроквалификации, и уверенно движется к завоеванию единственной от группы прямой путевки на мундиаль в Катаре. После четырех сыгранных матчей в ее активе 10 очков. Это на три пункта больше, чем у Чехии, которая занимает второе место, проведя также 4 встречи. И сразу на 7 очков больше, чем у сборной Уэльса и Беларуси, которые сыграли, соответственно, 2 и 3 матча.

Бельгийцы стартовали с домашней победы 3:1 над валлийцами, после чего на выезде разошлись миром 1:1 с чехами. Далее «красные дьяволы» отметились двумя крупными выигрышами, разбив вначале Беларусь дома 8:0, а после этого Эстонию 5:2 на выезде.

Напомним, на летнем Евро-2020 бельгийцы дошли до четвертьфинала, где уступили 1:2 будущим триумфаторам турнира – итальянцам. В группе подопечные Мартинеса одержали три победы (Россия – 3:0, Дания – 2:1, Финляндия – 2:0), а в 1/8 финала выбили из розыгрыша сборную Португалии, победив 1:0.

Чехия

 

Подопечные Ярослава Шилгавы еще остаются в борьбе за победу в отборочной группе ЧМ-2022. Пока они позади бельгийцев, но могут свои шансы повысить, если в предстоящем матче победят.

Борьбу в квалификации они начали с победы 6:2 над Эстонией на ее поле, после чего сыграли на своем поле вничью 1:1 с Бельгией. Разочарование постигло команду в третьем матче – на выезде ее со счетом 1:0 обыграла сборная Уэльса. Эти матчи были сыграны в конце марта текущего года. А уже в сентябрьской серии чехи отметились домашней победой над белорусами – 1:0.

Между мартовскими и сентябрьскими матчами в отборе команда Чехии успела стать четвертьфиналистом Евро-2020, как и сборная Бельгии. В группе евротурнира парни Шилгавы выиграли у Шотландии (2:0), поделили очки с Хорватией (1:1) и уступили Англии (0:1). В 1/8-й они сенсационно переиграли Нидерланды (2:0), а вот в 1/4 финала не нашли управу на датчан – 1:2.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что сборная Бельгии в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.44 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Денайер, Мехеле, Кастань, Витцель, Ванакен, Карраско, Троссард, Э. Азар, Лукаку.

Чехия: Вацлик – Цоуфал, Кудела, Челюстка, Борил, Крал, Соучек, Янкто, Барак, Гложек, Шик.

5 сентября, воскресенье

Бельгия - Чехия
Брюссель. Стадион короля Бодуэна. 21:45
ТВ-трансляция – нет
Прогноз Sport.ua — 2:0

 

Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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