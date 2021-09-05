Стефан РЕШКО: «Теоретические шансы у Украины еще есть»

Защитник киевского «Динамо» и сборной СССР 70-х годов Стефан Решко поделился мнением о вчерашнем матче Украины с Францией (1:1) и оценил шансы нашей национальной команды в отборочном цикле ЧМ-2022.



«Хорошая игра и нормальный результат. Большое спасибо ребятам, они отдавались борьбе и добились желаемого. Все-таки нужно учитывать, что это сборная Франции, а не Казахстан. Наши ребята – молодцы, команда хорошо сыграла. Как по части командных действий, так и индивидуально.



Вчера на НСК «Олимпийский» не обошлось без ошибок, но в целом игра была проведена достойно. Понятное дело, лучше было бы, если бы добились победы, но на нее, положа руку на сердце, мало кто ожидал – соперник-то не какой-нибудь, а чемпион мира. Более того, после ничьей с Боснией и Герцеговиной в минувшем туре французам нужны были очки. Что же касается нашей команды, то она потеряла два важных очка в Казахстане, и это очень обидно. Впрочем, еще до игры в Нур-Султане недосчитались четырех пунктов в двух домашних поединках – с Финляндией и тем же Казахстаном. А это золотые шесть очков. Добавь их сейчас к имеющимся – и мы были бы на первом месте.



В футболе, конечно, все может быть. Но теперь, после пяти ничьих в пяти матчах, сборной Украины необходимо не только выигрывать все три оставшиеся встречи (дважды ей предстоит сыграть с Боснией и Герцеговиной и один раз с Финляндией на выезде), но и рассчитывать на выгодные для нас результаты в играх соперников по группе. Теоретические шансы у Украины еще есть, но как оно в итоге сложится – посмотрим. Теперь важно бороться за вторую строчку.



Сами футболисты, конечно же, могут собраться перед игрой и сказать друг другу: «Все, вышли! Боремся!». Но это отдельные случаи. В основном все зависит от главного тренера: как он настроит на игру, как преподнесет особенности действий соперника на установке. Подготовка к игре с французами начиналась еще в Нур-Султане после ничьей с Казахстаном – с заходом в раздевалку стадиона. Именно тогда многое зависело от того, что Александр Петраков скажет футболистам, какое будет настроение. Понятное дело, что от результата игры с Казахстаном все были разочарованы, и поэтому было важно найти нужные слова для футболистов, успокоить их. Судя по игре с Францией, Петракову это удалось. Сборная Украины сумела собраться. Вполне допускаю, что футболисты и сами могли поговорить между собой перед матчем. И даже «напихать». Это бывало раньше, в бытность мою футболистом. Есть сейчас, и должно быть и в дальнейшем. Подобное свидетельствует о том, что в коллективе все в порядке и в ней жив командный дух», – сказал Решко.

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