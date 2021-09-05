Стефан РЕШКО: «Теоретические шансы у Украины еще есть»

Известный в прошлом футболист считает, что команде Александра Петракова по силам занять второе место

  • 05.09.2021 17:33
  • 1611 просмотров
  • 0 комментариев
Стефан РЕШКО: «Теоретические шансы у Украины еще есть»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник киевского «Динамо» и сборной СССР 70-х годов Стефан Решко поделился мнением о вчерашнем матче Украины с Францией (1:1) и оценил шансы нашей национальной команды в отборочном цикле ЧМ-2022.
 
«Хорошая игра и нормальный результат. Большое спасибо ребятам, они отдавались борьбе и добились желаемого. Все-таки нужно учитывать, что это сборная Франции, а не Казахстан. Наши ребята – молодцы, команда хорошо сыграла. Как по части командных действий, так и индивидуально.
 
Вчера на НСК «Олимпийский» не обошлось без ошибок, но в целом игра была проведена достойно. Понятное дело, лучше было бы, если бы добились победы, но на нее, положа руку на сердце, мало кто ожидал – соперник-то не какой-нибудь, а чемпион мира. Более того, после ничьей с Боснией и Герцеговиной в минувшем туре французам нужны были очки. Что же касается нашей команды, то она потеряла два важных очка в Казахстане, и это очень обидно. Впрочем, еще до игры в Нур-Султане недосчитались четырех пунктов в двух домашних поединках – с Финляндией и тем же Казахстаном. А это золотые шесть очков. Добавь их сейчас к имеющимся – и мы были бы на первом месте.
 
В футболе, конечно, все может быть. Но теперь, после пяти ничьих в пяти матчах, сборной Украины необходимо не только выигрывать все три оставшиеся встречи (дважды ей предстоит сыграть с Боснией и Герцеговиной и один раз с Финляндией на выезде), но и рассчитывать на выгодные для нас результаты в играх соперников по группе. Теоретические шансы у Украины еще есть, но как оно в итоге сложится – посмотрим. Теперь важно бороться за вторую строчку.
 
Сами футболисты, конечно же, могут собраться перед игрой и сказать друг другу: «Все, вышли! Боремся!». Но это отдельные случаи. В основном все зависит от главного тренера: как он настроит на игру, как преподнесет особенности действий соперника на установке. Подготовка к игре с французами начиналась еще в Нур-Султане после ничьей с Казахстаном – с заходом в раздевалку стадиона. Именно тогда многое зависело от того, что Александр Петраков скажет футболистам, какое будет настроение. Понятное дело, что от результата игры с Казахстаном все были разочарованы, и поэтому было важно найти нужные слова для футболистов, успокоить их. Судя по игре с Францией, Петракову это удалось. Сборная Украины сумела собраться. Вполне допускаю, что футболисты и сами могли поговорить между собой перед матчем. И даже «напихать». Это бывало раньше, в бытность мою футболистом. Есть сейчас, и должно быть и в дальнейшем. Подобное свидетельствует о том, что в коллективе все в порядке и в ней жив командный дух», – сказал Решко.

Читайте также: Турнирные таблицы ЧМ. Можно ли попасть в Катар, если играть только вничью?

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности