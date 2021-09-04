Группа H. Хорватия благодаря голу на 86-й минуте обыграла Словакию

Состоялся еще один матч квалификации ЧМ-2022 в группе H.
Хорватия благодаря голу на 86-й минуте вырвала победу у Словакии.
Ранее в этой группе Россия на выезде одолела Кипр, а Словения в домашних стенах минимально переиграла Мальту.
Квалификация ЧМ-2022. Группа H
Словакия – Хорватия – 0:1
Гол: 0:1 – 86 Брозович.
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Источник — Sport.ua
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