Словакия
0 : 1
Хорватия
04.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Группа H. Хорватия благодаря голу на 86-й минуте обыграла Словакию

Отличился Марцело Брозович

  • 04.09.2021 23:49
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Группа H. Хорватия благодаря голу на 86-й минуте обыграла Словакию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марцело Брозович

Состоялся еще один матч квалификации ЧМ-2022 в группе H.
 
Хорватия благодаря голу на 86-й минуте вырвала победу у Словакии.
 
Ранее в этой группе Россия на выезде одолела Кипр, а Словения в домашних стенах минимально переиграла Мальту.
 
Квалификация ЧМ-2022. Группа H

Словакия – Хорватия – 0:1
Гол: 0:1 – 86 Брозович.

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Источник — Sport.ua

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