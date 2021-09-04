Кипр
0 : 2
Россия
04.09.2021, FT

Группа H. Первая победа Карпина. Россия на выезде переиграла Кипр

Словения не без проблем одолела Мальту

  • 04.09.2021 20:54
  • 844 просмотра
  • 8 комментариев
Группа H. Первая победа Карпина. Россия на выезде переиграла Кипр
© УЕФА

Состоялись два матча квалификации ЧМ-2022 в группе H.
 
Россия на выезде одолела Кипр, Словения в домашних стенах минимально переиграла Мальту.

В этой группе сегодня сыграют еще один матч: Словакий – Хорватия.
 
Квалификация ЧМ-2022. Группа H
 
Кипр – Россия – 0:2
Голы: 0:1 – 6 Ерохин, 0:2 – 55 Жемалетдинов.
 
Словения – Мальта – 1:0
Гол: 1:0 – 44, пенальти Ловрич.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Astra
    Astra, 04.09.2021 21:20
    0
    Astra, 04.09.2021 21:18
    Когда?
    Сорян, не правильно прочитал
    Ссылка
    kaka
    kaka, 04.09.2021 21:20
    0
    Astra, 04.09.2021 21:18
    Когда?
    перед этой игрой
    Ссылка
    zdobny
    zdobny, 04.09.2021 21:20
    +1
    Alexander Fandeev, 04.09.2021 21:04
    Що ви від Кіпру очікували: він Мальті програв 0:3
    Кипр Словению обыграл и проиграл Хорватии всего 0:1 с возможностью вырвать ничью. А Мальта сама не подарок, у них сейчас сильнейшее поколение в истории, сейчас Словения еле отскочила от них. С ними тоже будет трудно всем, они играют в настоящий европейский футбол - быстро и технично.
    Ссылка
    Astra
    Astra, 04.09.2021 21:19
    0
    zdobny, 04.09.2021 21:17
    А зачем тратить кучу сил посреди цикла, когда уверенно ведёшь и впереди ещё есть матч? Такие победы называют "на классе", когда для победы не приходится прибегать к внутренним резервам.
    Салют
    Ссылка
    Astra
    Astra, 04.09.2021 21:18
    0
    Alexander Fandeev, 04.09.2021 21:04
    Що ви від Кіпру очікували: він Мальті програв 0:3
    Когда?
    Ссылка
    zdobny
    zdobny, 04.09.2021 21:17
    +2
    kaka, 04.09.2021 21:00
    скучнейшая игра-либо Карпин берег силы игроков-либо рашкинцы не играют в принципе ..... а очки все равно набирают хрен пойми как
    А зачем тратить кучу сил посреди цикла, когда уверенно ведёшь и впереди ещё есть матч? Такие победы называют "на классе", когда для победы не приходится прибегать к внутренним резервам.
    Ссылка
    Alexander Fandeev
    Alexander Fandeev, 04.09.2021 21:04
    +3
    kaka, 04.09.2021 21:00
    скучнейшая игра-либо Карпин берег силы игроков-либо рашкинцы не играют в принципе ..... а очки все равно набирают хрен пойми как
    Що ви від Кіпру очікували: він Мальті програв 0:3
    Ссылка
    kaka
    kaka, 04.09.2021 21:00
    -2
    скучнейшая игра-либо Карпин берег силы игроков-либо рашкинцы не играют в принципе ..... а очки все равно набирают хрен пойми как
    Ссылка
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