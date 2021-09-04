Группа H. Первая победа Карпина. Россия на выезде переиграла Кипр

Состоялись два матча квалификации ЧМ-2022 в группе H.
Россия на выезде одолела Кипр, Словения в домашних стенах минимально переиграла Мальту.
В этой группе сегодня сыграют еще один матч: Словакий – Хорватия.
Квалификация ЧМ-2022. Группа H
Кипр – Россия – 0:2
Голы: 0:1 – 6 Ерохин, 0:2 – 55 Жемалетдинов.
Словения – Мальта – 1:0
Гол: 1:0 – 44, пенальти Ловрич.
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Источник — Sport.ua
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