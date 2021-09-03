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Хорватия
04.09.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Словакия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

На что могут рассчитывать «словацкие соколы» в поединке с вице-чемпионами мира?

  • 03.09.2021 14:20
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Словакия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
© futbalsfz.sk

В субботу, 4 сентября, в Братиславе состоится матч пятого тура группового раунда европейской квалификации чемпионата мира-2022, в котором местная сборная Словакии примет национальную команду Хорватии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Словакия

 

«Словацкие соколы» в своей истории лишь однажды пробивались в финальную часть Мундиаля. Произошло это в 2010 году, тогда им удалось выйти из группы, однако в 1/8 финала словаки пропустили дальше сборную Нидерландов, которая впоследствии стала вице-чемпионом мира.

Также Словакия играла в финальной части двух последних чемпионатов Европы. В 2016 году словаки также добрались до 1/8 финала, а вот на минувшем Евро-2020 в плей-офф выйти не смогли – стали третьими в сложном квартете с командами Швеции, Испании и Польши.

Квалификацию чемпионата мира-2022 Словакия начала неплохо: в четырех матчах ни одного поражения, но сразу три ничьи. С 6 баллами в активе команда Штефана Тарковича занимает третье место в турнирной таблице группы H, отставая на одно очко от России и Хорватии. 1 сентября Словакия сыграла вничью со Словенией (1:1).

Хорватия

 

«Шашечные» являются завсегдатаями финальных частей чемпионатов мира и Европы. В данный момент именно они – действующие вице-чемпионы планеты, поскольку в 2018 году на Мундиале в России капитулировали лишь в финальном поединке, проиграв Франции (2:4).

А вот на чемпионатах Европы хорваты дальше четвертьфинала никогда не доходили. Лучше всего для них сложились континентальные первенства 1996 и 2008 годов. Выступление на Евро-2020 они завершили после стадии 1/8 финала, где в дополнительное время уступили Испании (3:5).

В нынешнем отборе команда Златко Далича, в отличие от соперника, уже успела проиграть Словении (0:1) в первом туре, однако благодаря двум победам именно Хорватия лидирует в турнирной таблице. А вот 1 сентября хорваты, как и словаки, сыграли вничью – 0:0 с Россией.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что Хорватия одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.02 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Словакия: Родак – Пекарик, Шкриньяр, Шатка, Голубек, Лоботка, Шранц, Гамшик, Куцка, Вайсс, Боженик.

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Чалета-Цар, Соса, Брозович, Ковачич, Пашалич, Влашич, Перишич, Крамарич.

 

4 сентября, суббота

Словакия – Хорватия
Братислава. Национальный футбольный стадион. 21:45
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 3»
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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