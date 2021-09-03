В субботу, 4 сентября, в Братиславе состоится матч пятого тура группового раунда европейской квалификации чемпионата мира-2022, в котором местная сборная Словакии примет национальную команду Хорватии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Словакия
«Словацкие соколы» в своей истории лишь однажды пробивались в финальную часть Мундиаля. Произошло это в 2010 году, тогда им удалось выйти из группы, однако в 1/8 финала словаки пропустили дальше сборную Нидерландов, которая впоследствии стала вице-чемпионом мира.
Также Словакия играла в финальной части двух последних чемпионатов Европы. В 2016 году словаки также добрались до 1/8 финала, а вот на минувшем Евро-2020 в плей-офф выйти не смогли – стали третьими в сложном квартете с командами Швеции, Испании и Польши.
Квалификацию чемпионата мира-2022 Словакия начала неплохо: в четырех матчах ни одного поражения, но сразу три ничьи. С 6 баллами в активе команда Штефана Тарковича занимает третье место в турнирной таблице группы H, отставая на одно очко от России и Хорватии. 1 сентября Словакия сыграла вничью со Словенией (1:1).
Хорватия
«Шашечные» являются завсегдатаями финальных частей чемпионатов мира и Европы. В данный момент именно они – действующие вице-чемпионы планеты, поскольку в 2018 году на Мундиале в России капитулировали лишь в финальном поединке, проиграв Франции (2:4).
А вот на чемпионатах Европы хорваты дальше четвертьфинала никогда не доходили. Лучше всего для них сложились континентальные первенства 1996 и 2008 годов. Выступление на Евро-2020 они завершили после стадии 1/8 финала, где в дополнительное время уступили Испании (3:5).
В нынешнем отборе команда Златко Далича, в отличие от соперника, уже успела проиграть Словении (0:1) в первом туре, однако благодаря двум победам именно Хорватия лидирует в турнирной таблице. А вот 1 сентября хорваты, как и словаки, сыграли вничью – 0:0 с Россией.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что Хорватия одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.02 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
Словакия: Родак – Пекарик, Шкриньяр, Шатка, Голубек, Лоботка, Шранц, Гамшик, Куцка, Вайсс, Боженик.
Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Чалета-Цар, Соса, Брозович, Ковачич, Пашалич, Влашич, Перишич, Крамарич.
4 сентября, суббота
|Словакия – Хорватия
|Братислава. Национальный футбольный стадион. 21:45
|ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 3»
|Прогноз Sport.ua — 1:2
Денис Шаховец, Sport.ua
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