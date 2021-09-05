Словакия – Хорватия – 0:1. Видео гола и обзор матча

В поединке группы Н отборочного турнира чемпионата мира сборная Хорватии с минимальным счетом обыграла Словакию.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Марцело Брозович (Хорватия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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