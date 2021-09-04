ФОТО. Андрей Шевченко будет присутствовать на матче Украина – Франция

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко посетит матч отбора ЧМ-2022 против команды Франции.
Ранее экс-тренер дал сенсационную пресс-конференцию, во время которой сообщил, что не собирался покидать национальную команду.
Матч Украина – Франция начнется в 21:45.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина - Франция.
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Источник — Бомбардир
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