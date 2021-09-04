ФОТО. Андрей Шевченко будет присутствовать на матче Украина – Франция

Бывший главный тренер будет наблюдать за игрой на НСК «Олимпийский»

  • 04.09.2021 21:25
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ФОТО. Андрей Шевченко будет присутствовать на матче Украина – Франция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко посетит матч отбора ЧМ-2022 против команды Франции.
 
Ранее экс-тренер дал сенсационную пресс-конференцию, во время которой сообщил, что не собирался покидать национальную команду.

Матч Украина – Франция начнется в 21:45.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина - Франция.

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Источник — Бомбардир

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