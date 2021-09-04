Юрий ВИРТ: «Нужно брать пример со сборной Боснии и Герцеговины»

Специалист – о предстоящем матче сборной Украины с Францией

  • 04.09.2021 12:47
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Юрий ВИРТ: «Нужно брать пример со сборной Боснии и Герцеговины»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Экс-игрок сборной Украины Юрий Вирт дал прогноз на матч отбора на ЧМ-2022 против Франции.

«Уверен, что сегодня исполняющему обязанности главного тренера сборной Украины Александру Петракову и его помощникам придется хорошенько все взвесить, прежде чем остановить свой выбор на вратаре, которому будет доверен пост номер один.

Согласен, Андрей Пятов с казахами не выручил, но, думаю, что с французами будет играть именно он. Все же, опыт «горняка» даст о себе знать при выборе.

Хотя, на мой взгляд, Петраков мог рискнуть и выставить на поединок в Нур-Султане молодого Дмитрия Ризныка. Он бы не подвел и тогда можно было со спокойной совестью заявлять и сегодня.

Посмотрим, как оно будет вечером, если Пятов таки займет место в рамке, то пожелаю ему реабилитироваться и стать героем поединка. Сегодня цена ошибки будет чрезвычайно высока.

Сегодня наших ребят не надо будет особо настраивать на матч с французами. Все отлично осознают его значение, чтобы бросить вызов чемпионам мира, нужно будет продемонстрировать свои лучшие качества. Конечно, будет не хватать в средней зоне дисквалифицированного Александра Зинченко. Ведь нужно будет не только отбирать мяч, но и придержать его, сделать острую передачу. И здесь Зинченко, который на «ты» с мячом, был бы очень нужен, а так в его отсутствие придется искать другие варианты перехода от защиты в наступление.

Я не буду оригинален, конечно, французы — фавориты, однако нашим нужно брать пример со сборной Боснии и Герцеговины, которая в предыдущем туре сыграла на равных с чемпионами мира. Чем мы хуже?», - сказал Вирт.

Матч Украина – Франция состоится сегодня, 4 сентября. Начало в 21:45 по Киеву.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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