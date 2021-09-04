Чемпионка 2016 сильнее победителя 2017. Обидчица украинок прошла в 4-й круг

Анжелик Кербер из Германии переиграла американку Слоан Стивенс в трех сетах

  • 04.09.2021 04:40
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Чемпионка 2016 сильнее победителя 2017. Обидчица украинок прошла в 4-й круг
© Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер (WTA 17) вышла в 4-й раунд US Open 2021. В трех партиях чемпионка 2016 года обыграла американку Слоан Стивенс (WTA 66), победительницу турнира 2017 года.

Матч длился чуть более двух часов и завершился в трех сетах. Кербер в 1/8 финала будет играть против Лейлы Фернандес (Канада).

US Open 2021

Женщины. Третий раунд

Анжелик Кербер (Германия) [16] – Слоан Стивенс (США) – 5:7, 6:2, 6:3

Напомним, что Кербер в первом круге с трудом обыграла украинку Даяну Ястремскую, а во втором раунде нанесла поражение Ангелине Калининой.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник — Sport.ua

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