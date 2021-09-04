Чемпионка 2016 сильнее победителя 2017. Обидчица украинок прошла в 4-й круг

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер (WTA 17) вышла в 4-й раунд US Open 2021. В трех партиях чемпионка 2016 года обыграла американку Слоан Стивенс (WTA 66), победительницу турнира 2017 года.
Матч длился чуть более двух часов и завершился в трех сетах. Кербер в 1/8 финала будет играть против Лейлы Фернандес (Канада).
US Open 2021
Женщины. Третий раунд
Анжелик Кербер (Германия) [16] – Слоан Стивенс (США) – 5:7, 6:2, 6:3
Напомним, что Кербер в первом круге с трудом обыграла украинку Даяну Ястремскую, а во втором раунде нанесла поражение Ангелине Калининой.
🗣 ANGIE KERBER IS INTO ROUND 4 pic.twitter.com/4gu489nz1P— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2021
Источник — Sport.ua
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