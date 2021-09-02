Калинина вслед за Ястремской проиграла Кербер на US Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№76 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису в одиночном разряде.



В матче второго круга украинка проиграла 16-й сеяной Анжелик Кербер из Германии (№17 WTA).



US Open. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Анжелик Кербер (Германия) – 3:6, 2:6

Кербер наверняка перед матчем вспоминала поражение Калининой на Ролан Гаррос и выходила с максимальным настроем на победу. В последнее время Анжелик набрала отличную форму, а на харде она умеет играть гораздо лучше, чем на грунте. Чего нельзя сказать об Ангелине, 70% очков которой заработаны как раз на глине.



Со старта немецкая теннисистка показала, что украинке будет несладко. Она не отходила в глухую защиту, как это было против Ястремской, а играла не менее активно, чем соперница. Уровень мастерства теннисисток сравнивать не имеет смысла, без каких-то хитрых тактических ходов Ангелине выиграть было практически невозможно. Украинка пыталась рвать ритм, забрасывать оппонентку полугорками, но это не давало видимых результатов. На своей подаче Калинина провалилась, выиграв всего 40% очков с первого мяча. Это невероятно низкий показатель, при котором невозможно выиграть матч на таком высоком уровне.





И все же во время этой встречи были неплохие отрезки для украинки, но как-то переломить ход матча не получалось. После нескольких удачных действий все разваливалось. А Кербер на этом фоне провела отличный поединок, далее ей предстоит сразится с соперницей, которая выиграла у нее десять последних сетов подряд. Будет интересно.



В первом круге Кербер в трехсетовом триллере одолела еще одну украинку Даяну Ястремскую.



В следующем раунде Кербер сыграет против Слоан Стивенс (№66 WTA).