Калинина вслед за Ястремской проиграла Кербер на US Open

Немецкая теннисистка выбила еще одну украинку

  • 02.09.2021 23:49
  • 724 просмотра
  • 3 комментария
Калинина вслед за Ястремской проиграла Кербер на US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анжелик Кербер

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№76 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису в одиночном разряде.
 
В матче второго круга украинка проиграла 16-й сеяной Анжелик Кербер из Германии (№17 WTA). 
 
US Open. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Анжелик Кербер (Германия) – 3:6, 2:6

Кербер наверняка перед матчем вспоминала поражение Калининой на Ролан Гаррос и выходила с максимальным настроем на победу. В последнее время Анжелик набрала отличную форму, а на харде она умеет играть гораздо лучше, чем на грунте. Чего нельзя сказать об Ангелине, 70% очков которой заработаны как раз на глине.
 
Со старта немецкая теннисистка показала, что украинке будет несладко. Она не отходила в глухую защиту, как это было против Ястремской, а играла не менее активно, чем соперница. Уровень мастерства теннисисток сравнивать не имеет смысла, без каких-то хитрых тактических ходов Ангелине выиграть было практически невозможно. Украинка пыталась рвать ритм, забрасывать оппонентку полугорками, но это не давало видимых результатов. На своей подаче Калинина провалилась, выиграв всего 40% очков с первого мяча. Это невероятно низкий показатель, при котором невозможно выиграть матч на таком высоком уровне. 


 
И все же во время этой встречи были неплохие отрезки для украинки, но как-то переломить ход матча не получалось. После нескольких удачных действий все разваливалось. А Кербер на этом фоне провела отличный поединок, далее ей предстоит сразится с соперницей, которая выиграла у нее десять последних сетов подряд. Будет интересно.
 
В первом круге Кербер в трехсетовом триллере одолела еще одну украинку Даяну Ястремскую
 
В следующем раунде Кербер сыграет против Слоан Стивенс (№66 WTA).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Heyter
    online
    Heyter, 03.09.2021 00:12
    0
    Ну если она ещё и на Свитольку выйдет и обыграет,ето кабздец )))
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 03.09.2021 00:05
    0
    Я так розумію, що нічого не втратив, не зумівши подивитись. На жаль, сенсації не сталося, і варіантів зламати гру тут не було.
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    Віктор Савчук
    Віктор Савчук, 02.09.2021 23:54
    0
    Вітаю Кербер. Сьогодні її повезло ще більше, якщо Ястремська хотіла виграти, але карма допінга ще поки не минула в програла, то з Ангеліною навіть не прийшлось напружуватися. Все було тихо і швидко.
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