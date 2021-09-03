Элина Свитолина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Третьего сентября лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче третьего круга украинка сразится против Дарьи Касаткиной из России (№27 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте Grandstand после поединка Крейчикова - Рахимова. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Касаткина
|1-й круг
|Марино (6-2 6-3) №175 WTA
|Пиронкова (6-2 6-1) №107 WTA
|2-й круг
|Масарова (6-2 7-5) №231 WTA
|Вондроушова (3-6 6-4 6-4) №38 WTA
Ранее девушки сыграли между собой пять матчей, украинка пока не проигрывала.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана (№20 WTA) или Симоны Халеп из Румынии (№13 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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