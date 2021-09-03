ЭМЕРСОН: «Считаю, Барселона меня использовала»

Бразильский защитник Эмерсон Ройал прокомментировал переход из «Барселоны» в «Тоттенхэм»:

«Я думал, в «Барселоне» хотят, чтобы я остался. В воскресенье я вышел в старте. На следующий день я как обычно проснулся и пошел на тренировку. Там я уже начал замечать, что что-то происходит, что «Тоттенхэм» общается с «Барселоной», что сделка почти согласована. Я ничего не понимал, потому что вообще был не в курсе.

К полудню мне позвонили из клуба, сказали, что хотят поговорить со мной. Я встретился с руководством. Они начали говорить мне о том, что клуб находится в плохом положении, что я пришел сюда в непростое время, и что по этой причине лучшим решением будет продать меня.

Я повторил свое намерение остаться, потому что мечтал сыграть здесь и внести свой вклад. Я знал, что нахожусь в своей лучшей форме и достигну успеха. Но я умен и понял в тот момент: что бы я ни сказал, я все равно уйду.

Считаю ли я, что меня использовали? Это не то слово, но меня задело то, как все это произошло. Они могли бы сделать это иначе. Существовали более эффективные способы исправить ситуацию».

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