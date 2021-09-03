Александр СОПКО: «Караваев — не защитник. Он не смог»

Специалист разочарован игрой футболиста сборной Украины в матче против Казахстана (2:2)

  • 03.09.2021 09:47
  • 760 просмотров
  • 4 комментария
Александр СОПКО: «Караваев — не защитник. Он не смог»
© УАФ

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Александр Сопко поделился мнением об игре 29-летнего футболиста «Динамо» и сборной Украины Александра Караваева в выездном матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (2:2).

«Караваев — не защитник по футбольному образованию. Он правый полузащитник — по линии. В свои лучшие годы Саша бороздил бровку от и до. У него хорошая дистанционная скорость, он может выдержать темп игры. Однако у Караваева никогда не было игрового изящества. К тому же, сейчас он сбавил обороты, и сразу наружу вылезли его недостатки — в тактике, в работе с мячом, в единоборствах.

И если в «Динамо» на внутренней арене у Саши эти недостатки не чувствовались, то в международных матчах они сказывались быстро. И пенальти он привозил, и излишне валялся на газоне после контакта с соперником. А это не почерк настоящего защитника, который не должен проигрывать единоборства, а если надо, то и врезать сопернику…

Таким образом, сборная Украины стала заложником отсутствия конкуренции на позиции Караваева. Тренер понадеялся на опытность Караваева, на то, что он — универсальный солдат. Но Караваев не смог. Может, и рано Сашу списывать, но я боюсь, чтобы этот провал его не подкосил», — считает Сопко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    OLEXANDER
    OLEXANDER, 03.09.2021 10:19
    0
    Олійник Володимир, 03.09.2021 10:16
    винні всі,а валять на Караваєва.
    А як інакше, що значить всі? 2 рази не втримав одного і того ж гоавця і 2гола?П'ятов другий...міг би якось постаратися зреагувати і не падати на кооіна брячись пропустити поміж, розумієг?Одному на пенсію, іншому закрити в збірну дорогу.
    Ссылка
    Олійник Володимир
    Олійник Володимир, 03.09.2021 10:16
    0
    винні всі,а валять на Караваєва.
    Ссылка
    gajvir
    gajvir, 03.09.2021 10:08
    0
    Тренер повинен уміти правильно використовувати сильні якості гравця і знати про його проблеми , а у нас нескінченні експерименти - то мучимо Зінченко грою в центрі , то на лівому півзахисті грають Циганков , Маліновський ,Буяльський , Марлос!!! , то Ярмоленко в нападі грає, а все по одній причині - обмежена кількість гравців європейського рівня. А Караваєв грає як уміє, і захисником він уже ніколи не стане.
    Ссылка
    OLEXANDER
    OLEXANDER, 03.09.2021 10:08
    0
    Все, такі подвійні помпшки з відверто слабким суперником ставлять жирну крапку на Караваєві як в збірній так і в Динамо. Він сильно підставив Україну і захпщати немаєєчому, якщо із-за його 2 пушки приоетіло... на ЧЄ він же пенальні привіз з Македонцями, чому мгучите, там ледь відскочили...Мовчіть і талі і вихваляйте майже 30літнього...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности