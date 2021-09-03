Александр СОПКО: «Караваев — не защитник. Он не смог»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Александр Сопко поделился мнением об игре 29-летнего футболиста «Динамо» и сборной Украины Александра Караваева в выездном матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (2:2).

«Караваев — не защитник по футбольному образованию. Он правый полузащитник — по линии. В свои лучшие годы Саша бороздил бровку от и до. У него хорошая дистанционная скорость, он может выдержать темп игры. Однако у Караваева никогда не было игрового изящества. К тому же, сейчас он сбавил обороты, и сразу наружу вылезли его недостатки — в тактике, в работе с мячом, в единоборствах.

И если в «Динамо» на внутренней арене у Саши эти недостатки не чувствовались, то в международных матчах они сказывались быстро. И пенальти он привозил, и излишне валялся на газоне после контакта с соперником. А это не почерк настоящего защитника, который не должен проигрывать единоборства, а если надо, то и врезать сопернику…

Таким образом, сборная Украины стала заложником отсутствия конкуренции на позиции Караваева. Тренер понадеялся на опытность Караваева, на то, что он — универсальный солдат. Но Караваев не смог. Может, и рано Сашу списывать, но я боюсь, чтобы этот провал его не подкосил», — считает Сопко.