Денис ОЛЕЙНИК: «Второй мяч казахов был очень обидным»

Украинский игрок СИКа подвел итоги ничьей в поединке Казахстан — Украина (2:2)

  • 02.09.2021 17:44
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Денис ОЛЕЙНИК: «Второй мяч казахов был очень обидным»
© YLE. Денис Олейник

34-летний украинский полузащитник финского СИКа Денис Олейник поделился впечатлениями о выездной ничьей сборной Украины с Казахстаном (2:2) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«Конечно, обидно отпускать такие матчи. Уже в первом тайме мы должны были все решать, делать разницу. Тогда во втором тайме было бы гораздо легче играть. По такой игре очень нужным был второй гол. Если бы сделали счет 2:0 в свою пользу, судьба матча была бы решена. Там бы еще и третий залетел.

А так... 1:0 — очень скользкий счет. Плюс во втором тайме прибавил Казахстан, начал играть более агрессивно, вертикальными длинными передачами. И у нас появились проблемы. К тому же украинцы сами не реализовали парочку моментов.

Честно говоря, у меня была сумасшедшая чуйка, что Сикан забьет. Петраков ему доверился, он хорошо знает его возможности. Даниил вышел и отблагодарил. Я очень радовался после этого гола. А вот второй мяч казахов был крайне обидным. До финального свистка оставались считанные минуты. Что ж, ничего не поделаешь, не вернешь назад. Нужно постараться забыть эту неудачу и готовиться к Франции», — считает Олейник.

Матч Украина — Франция состоится в субботу, 4 сентября, в Киеве.

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Источник — Footboom

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