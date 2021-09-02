Денис ОЛЕЙНИК: «Второй мяч казахов был очень обидным»

34-летний украинский полузащитник финского СИКа Денис Олейник поделился впечатлениями о выездной ничьей сборной Украины с Казахстаном (2:2) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«Конечно, обидно отпускать такие матчи. Уже в первом тайме мы должны были все решать, делать разницу. Тогда во втором тайме было бы гораздо легче играть. По такой игре очень нужным был второй гол. Если бы сделали счет 2:0 в свою пользу, судьба матча была бы решена. Там бы еще и третий залетел.

А так... 1:0 — очень скользкий счет. Плюс во втором тайме прибавил Казахстан, начал играть более агрессивно, вертикальными длинными передачами. И у нас появились проблемы. К тому же украинцы сами не реализовали парочку моментов.

Честно говоря, у меня была сумасшедшая чуйка, что Сикан забьет. Петраков ему доверился, он хорошо знает его возможности. Даниил вышел и отблагодарил. Я очень радовался после этого гола. А вот второй мяч казахов был крайне обидным. До финального свистка оставались считанные минуты. Что ж, ничего не поделаешь, не вернешь назад. Нужно постараться забыть эту неудачу и готовиться к Франции», — считает Олейник.

Матч Украина — Франция состоится в субботу, 4 сентября, в Киеве.