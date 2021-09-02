Дидье ДЕШАМ: «Ничья Украины доказывает, что у нас сложная группа»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением по поводу ничьи сборной Украины с Казахстаном (2:2) в другом матче своей отборочной группы:

«Конечно, еще до начала нашего матча с Боснией и Герцеговиной мы знали, что Украина потеряла очки в Казахстане. Это в очередной раз доказывает, насколько трудная у нас отборочная группа.

Не стану скрывать, что в свете той ничьи, наша — должна нас удовлетворить. Даже несмотря на то, что мы планировали до встречи с боснийцами. Особенно, если учитывать, что мы много времени провели в меньшинстве после удаления Жюля Кюнде.

Но у нас есть вера и надежда забрать кое-что в субботу в Киеве. Это быстротечный турнир и я ни о чем не жалею».