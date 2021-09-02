Дидье ДЕШАМ: «Ничья Украины доказывает, что у нас сложная группа»

Наставник сборной Франции – о неудаче сборной Украины

  • 02.09.2021 10:58
  • 576 просмотров
  • 1 комментарий
Дидье ДЕШАМ: «Ничья Украины доказывает, что у нас сложная группа»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением по поводу ничьи сборной Украины с Казахстаном (2:2) в другом матче своей отборочной группы:

«Конечно, еще до начала нашего матча с Боснией и Герцеговиной мы знали, что Украина потеряла очки в Казахстане. Это в очередной раз доказывает, насколько трудная у нас отборочная группа.

Не стану скрывать, что в свете той ничьи, наша — должна нас удовлетворить. Даже несмотря на то, что мы планировали до встречи с боснийцами. Особенно, если учитывать, что мы много времени провели в меньшинстве после удаления Жюля Кюнде.

Но у нас есть вера и надежда забрать кое-что в субботу в Киеве. Это быстротечный турнир и я ни о чем не жалею».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Федерация футбола Франции

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    аоот оооит
    online
    аоот оооит, 02.09.2021 11:08
    0
    не смеши
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности