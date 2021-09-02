В четверг, 2 сентября, во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» состоится матч четвертого тура квалификации чемпионата мира-2022 по футболу, в котором сыграют сборные Италии и Болгарии. Стартовый свисток нидерландского арбитра Сердара Гэзюбююка из Харлема прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Италия

Команда Роберто Манчини сносила всех соперников на своем пути на чемпионат Европы-2020, на групповом этапе Лиги наций УЕФА, после чего подняла над своей головой кубок Анри Делоне в уже подошедшем к концу лету этого года. Фантастический прогресс «Скуадры Адзурры», которая последний раз проигрывала почти три года назад, было попросту невозможно не заметить, однако очевидный вопрос настал уже после того, как эмоции от той самой игры на «Уэмбли» против Англии поутихли: «Что дальше?».



Есть ли реальные соперники у новоиспеченных чемпионов Европы на пути ко грядущему мундиалю? Кажется, что нет. Однако, ключевые игры против Швейцарии у Италии еще впереди, поэтому ее лидирующая позиция в группе из пяти команд, пусть и выглядит неприступно на данный момент, но уж точно не является величиной абсолютной. Очень тяжелый предыдущий сезон, малый срок восстановления перед новой кампанией, неравномерный старт европейских чемпионатов в новом футбольном году – все это оставит отпечаток на команде Манчини в предстоящей игре. Однако, есть однозначная уверенность, что недавно пошитые чемпионские костюмы «Скуадра Адзурра» запятнать точно не намерена.

Болгария

Современная история болгарского футбола является временем, когда периодические успехи того же «Лудогорца» на клубном уровне с легкостью затмевают выступления главной команды страны. Чемпионата мира это касается напрямую, так как достаточно сложный процесс квалификации пропускает в финальную часть лишь действительно сильные сборные, в то время как «львы» располагаются лишь на 75-й строчке в рейтинге ФИФА. Собственно, их последние выступление на мундиале видели лишь на полях Франции в 1998-м году, но дальше группового этапа они так и не прошли. Разительное отличие от турнира за четыре года до этого, где команду со Христо Стоичковым в составе удалось отбросить от медалей лишь шведам с Хенриком Ларссоном.



На данный момент, о звездах подобной величины в своем составе Ясену Петрову остается лишь мечтать. Болгарский специалист возглавил национальную команду в начале 2021-го года, попав в достаточно сложную кадровую ситуацию, с которой надо было разбираться непосредственно перед стартом квалификационного раунда. Не особо помогал в этом вопросе и календарь – Болгария была вынуждена играть против Швейцарии (1:3) и все той же Италии (0:2) в стартовых турах и предсказуемо не сумела набрать ни одного очка. Хоть какой-то результат пришел из игры против Северной Ирландии (0:0), но уже достаточно очевидно, что «трехцветные» на первую строчку претендовать не будут.

Ориентировочные составы

Италия: Доннарумма – Эмерсон, Кьеллини, Бонуччи, Ди Лоренцо – Верратти, Жоржиньо, Барелла – Инсинье, Иммобиле, Кьеза.

Болгария: Наумов – Божиков, Антов, Христов, Турицов – Чочев, И. Илиев А. Илиев – Янков, Д. Илиев, Десподов.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящей игре итальянцы не имеют права на ошибку, на фоне успеха на Евро-2020, и при этом их кадрового потенциала хватит для уверенной победы над соперниками. Нашей ставкой будет позиция – Фора Италии (-2.5) с коэффициентом 1.99 по линии Parimatch.

2 сентября, четверг