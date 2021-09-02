Группа C. Болгария сенсационно отобрала очки у чемпионов Европы

Состоялись два матча квалификации ЧМ-2022 в группе C.
Италия на своем поле не сумела обыграть Болгарию, а Литва в домашних стенах уступила Северной Ирландии.
Квалификация ЧМ-2022. Группа C
Италия – Болгария – 1:1
Голы: 1:0 – 16 Кьеза, 1:1 – 39 Илиев.
Литва – Северная Ирландия – 1:4
Гол: 0:1 – 20 Бэллард, 0:2 – 52, пенальти Уошингтон, 1:2 – 54 Баравикас, 1:3 – 67 Лэйвери, 1:4 – 82, пенальти Макнейр.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.