2 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 вничью сыграли сборные Италии и Болгарии (1:1).
Италия – Болгария – 1:1. Сенсация во Флоренции. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Кьеза, 16 мин.
ГОЛ! 1:1. Илиев, 40 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Атанас Илиев (Болгария).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Италия).
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Источник — Sport.ua
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