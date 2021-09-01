ВИДЕО. Как Роналду не забил пенальти в ворота сборной Ирландии

1 сентября в 21:45 в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Португалии играет против Ирландии.
На 15-й минуте форвард португальцев Криштиану Роналду не реализовал 11-метровый удар.
Незабитый пенальти. Криштиану Роналду (Португалия), 15 мин.
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Источник — Sport.ua
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