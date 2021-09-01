Группа A. Роналду тащит Португалию, Родригеш забивает за Люксембург

В группе A отбора на ЧМ-2022 сборная Португалии только благодаря Криштиану Роналду обыграла Ирландию со счетом 2:1.
Форвард забил два мяча в конце встречи и довел счет своим голам до рекордных в мировой истории 111.
В другом матче Жерсон Родригеш забил гол и помог сборной Люксембурга победить Азербайджан со счетом 2:1. Люксембург остается в битве за выход на чемпионат мира.
Португалия - Ирландия 2:1
Голы: Роналду, 89, 90+6 - Эган, 45
Люксембург - Азербайджан 2:1
Голы: Мика, 8, Родригеш, 28 (с пен) - Махмудов, 67
Группа A
1. Португалия - 10
2. Сербия - 7
3. Люксембург - 6
4. Ирландия - 0
5. Азербайджан - 0
Источник — Sport.ua
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