Португалия
2 : 1
Ирландия
01.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Группа A. Роналду тащит Португалию, Родригеш забивает за Люксембург

Роналду оформил исторический дубль

  • 01.09.2021 23:54
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Группа A. Роналду тащит Португалию, Родригеш забивает за Люксембург
© Getty Images/Global Images Ukraine

В группе A отбора на ЧМ-2022 сборная Португалии только благодаря Криштиану Роналду обыграла Ирландию со счетом 2:1.

Форвард забил два мяча в конце встречи и довел счет своим голам до рекордных в мировой истории 111.

В другом матче Жерсон Родригеш забил гол и помог сборной Люксембурга победить Азербайджан со счетом 2:1. Люксембург остается в битве за выход на чемпионат мира.

Португалия - Ирландия 2:1
Голы: Роналду, 89, 90+6 - Эган, 45

Люксембург - Азербайджан 2:1
Голы: Мика, 8, Родригеш, 28 (с пен) - Махмудов, 67

Группа A

1. Португалия - 10
2. Сербия - 7
3. Люксембург - 6
4. Ирландия - 0
5. Азербайджан - 0

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Источник — Sport.ua

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