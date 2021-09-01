Группа A. Роналду тащит Португалию, Родригеш забивает за Люксембург

В группе A отбора на ЧМ-2022 сборная Португалии только благодаря Криштиану Роналду обыграла Ирландию со счетом 2:1.

Форвард забил два мяча в конце встречи и довел счет своим голам до рекордных в мировой истории 111.

В другом матче Жерсон Родригеш забил гол и помог сборной Люксембурга победить Азербайджан со счетом 2:1. Люксембург остается в битве за выход на чемпионат мира.

Португалия - Ирландия 2:1

Голы: Роналду, 89, 90+6 - Эган, 45

Люксембург - Азербайджан 2:1

Голы: Мика, 8, Родригеш, 28 (с пен) - Махмудов, 67

Группа A

1. Португалия - 10

2. Сербия - 7

3. Люксембург - 6

4. Ирландия - 0

5. Азербайджан - 0