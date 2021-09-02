1 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 сыграли сборные Люксембурга и Азербайджана (2:1).
У хозяев поля с пенальти гол забил форвард «Динамо» Жерсон Родригеш, который на правах аренды перешел во французский «Труа».
Люксембург – Азербайджан – 2:1. Как забил Жерсон. Видео голов и обзор матча
Голы: Мика, 8, Родригеш, 28 (пен.) – Махмудов, 67.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.