В среду, 1 сентября, в Фару-Луле на стадионе «Алгавре» состоится матч квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Португалии примет сборную Ирландии. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по Киеву.

Португалия

Подопечные Фернанду Сантуша являются лидерами группы А евроквалификации ЧМ-2022. Впрочем, пальму первенства вместе с ними делит сборная Сербии. У обеих команд по 7 очков в активе. Португальцы стартовали с победы 1:0 дома над Азербайджаном, после этого сыграли вничью 2:2 с сербами на их поле и на выезде одолели Люксембург – 3:1.

На летнем Евро-2020, перенесенном с прошлого года, португальцы довольствовались попаданием в 1/8 финала. На групповой стадии чемпионы Европы 2016 года, в итоге не сумевшие отстоять свой титул, заняли третье место, и вышли в плей-офф как лучшая команда из числа «коллег», ставших третьими.

Стартовали португальцы в группе с разгромной победы 3:0 над Венгрией, затем проиграли 2:4 команде Германии. А завершили групповую кампанию ничьей 2:2 с Францией. В первом раунде плей-офф сборная Португалии оступилась в противостоянии с Бельгией – 0:1.

Ирландия

Дружина Стивена Кенни пока в евроотборе на ЧМ-2022 идет на одних только поражениях. В первой игре квалификации она проиграла 2:3 на выезде Сербии, а затем дома уступила 0:1 сборной Люксембурга. Таким образом, в таблице группы А «зеленая армия» нынче располагается на 4 позиции, имея абсолютно пустой багаж. Аналогичные «достижения» и у сборной Азербайджана, но у нее худшие дополнительные показатели, и они последняя – пятая в группе.

В конце марта этого года ирландцы провели спарринг со сборной Катара, и довольствовались ничьей 1:1. К счастью, с победой оказалась команда в двух контрольных матчах, которые она провела в первых числах июня. В них со счетом 4:1 была разгромлена сборная Андорры, после чего встреча с Венгрией принесла ничью 0:0.

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Прогноз на противостояние

Мы считаем, что сборная Португалии в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.18 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Португалия: Патрисиу – Геррейро, Пепе, Диаш, Жоао Канселу, Бруну Фернандеш, Ренату Саншеш, Палинья, Диогу Жота, Бернарду Силва, Роналду.

Ирландия: Траверс – Коулмэн, О’Ши, Кларк, Доэрти, Каллен, Найт, Стивенс, Браун, Робинсон, Коллинс.

1 сентября, среда