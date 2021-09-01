Караваев сделал десятый ассист за сборную Украины

Сегодня сборная Украины в матче отбора на ЧМ-2022 на выезде играет с Казахстаном. После первого тайма команда Александра Петракова ведет 1:0 благодаря роскошному голу Романа Яремчука.

Голевой пас на Яремчука отдал Александр Караваев. Для него это юбилейный, 10-й ассист в матчах за сборную Украины.

По этому показателю его опережают всего 6 игроков в истории «сине-желтых». Это Андрей Ярмоленко (22 ассиста), Андрей Воронин и Андрей Шевченко (по 13), Олег Гусев и Руслан Ротань (по 12) и Евгений Коноплянка (11).

Отметим, что сегодняшний матч стал для Ярмоленко 100-м за сборную Украины.