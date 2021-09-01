Ярмоленко проводит 100-й матч за сборную Украины

У форварда «Вест Хэма» юбилей

  • 01.09.2021 17:25
  • 659 просмотров
  • 1 комментарий
Ярмоленко проводит 100-й матч за сборную Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборная Украины в отборе на ЧМ-2022 на выезде играет с Казахстаном. Андрей Ярмоленко попал в основной состав команды Александра Петракова.

Для форварда «Вест Хэма» этот матч стал юбилейным, 100-м в карьере за сборную Украины. Больше только у Анатолия Тимощука (144 матча) и Андрея Шевченко (111). У Руслана Ротаня также 100 матчей за сборную.

Ярмоленко дебютировал за сборную Украины 5 сентября 2009 года. В 100 матчах на его счету 42 гола и 23 ассиста за национальную команду.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Venom
    online
    Venom, 01.09.2021 17:49
    0
    Кроты гавгав где там ваши марлосенки и мораесенки?
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