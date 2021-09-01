Без Малиновского. Состав сборной Украины на матч с Казахстаном

Сегодня, 1 сентября сборная Украины в отборе на чемпионат мира-2022 на выезде сыграет с Казахстаном. Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стали известны составы команд на матч:
Казахстан: Покатилов, Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиулин, Тагыберген, Куат, Вассильев, Нургалиев, Шушеначев
Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Соболь, Зинченко, Сидорчук, Ярмоленко, Буяльский, Яремчук
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Источник — УЕФА
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""шото НЕ видно даже в запасе Степаненко?
Где-то сообщали - он уже устал, но с Францией сыграет (может быть).
Сезон только начался, но некоторые звьёзды уже устали. В ЛЧ будет легче?
Типа как Рыкитский: за сборную - травма, за клуб - здоров.""
*ROFL
круто коли результат крутий
чи може відразу в тренери йди
Где-то сообщали - он уже устал, но с Францией сыграет (может быть).
Сезон только начался, но некоторые звьёзды уже устали. В ЛЧ будет легче?
Типа как Рыкитский: за сборную - травма, за клуб - здоров.
Где-то сообщали - он уже устал, но с Францией сыграет (может быть).
Сезон только начался, но некоторые звьёзды уже устали. В ЛЧ будет легче?
Типа как Рыкитский: за сборную - травма, за клуб - здоров.
"что-то бегает, мечется туда-сюда, вроде стараеться, а толку - ноль"
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