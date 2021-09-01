Без Малиновского. Состав сборной Украины на матч с Казахстаном

Дебютный матч Александра Петракова в сборной Украины

  • 01.09.2021 16:01
  • 12114 просмотров
  • 50 комментариев
Без Малиновского. Состав сборной Украины на матч с Казахстаном
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 1 сентября сборная Украины в отборе на чемпионат мира-2022 на выезде сыграет с Казахстаном. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны составы команд на матч:

Казахстан: Покатилов, Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиулин, Тагыберген, Куат, Вассильев, Нургалиев, Шушеначев

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Соболь, Зинченко, Сидорчук, Ярмоленко, Буяльский, Яремчук

 

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Источник — УЕФА

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Саша Зардунов
    Саша Зардунов, 01.09.2021 16:58
    0
    Интересно, а русские гимн Казахстана тоже пели?
    Ссылка
    Nikas
    online
    Nikas, 01.09.2021 16:55
    0
    Зинченко в основу представителя Ман Сити, Лунина в основу Реал Мадрид, Кухаревича в основу Труа Франция, Петраков нужно выпускать игроков по меркам клубов
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 01.09.2021 16:55
    +1
    со сборной Казахстана? в 5 защитников? когда нужно побеждать? аааааааааааааааааааааааааааааааааааа кароче паравозик чух чух чух
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 01.09.2021 16:54
    0
    WladWest, 01.09.2021 16:37
    Как он может быть в запасе, если его нет в заявке на игру?
    ты прочти мой пост исчьё раз:
    ""шото НЕ видно даже в запасе Степаненко?
    Где-то сообщали - он уже устал, но с Францией сыграет (может быть).
    Сезон только начался, но некоторые звьёзды уже устали. В ЛЧ будет легче?
    Типа как Рыкитский: за сборную - травма, за клуб - здоров.""
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    Artem79
    Artem79, 01.09.2021 16:52
    0
    Интересно будет посмотреть на левый фланг,там Соболь нежданчик.
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    Makс_Krot
    online
    Makс_Krot, 01.09.2021 16:52 (изменен)
    -1
    WladWest, 01.09.2021 16:36
    Тебе подлечиться пора, это у тебя уже маниакальное.
    А что правда в глаза колит дынамовец ,так я напомню привозы Миколенко с финами где он победы лишил сборную и с голландцами ,он клоун привоз номер 1
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    Fedorenkoigor
    online
    Fedorenkoigor, 01.09.2021 16:51
    -2
    Приятно когда нету обезьян
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 01.09.2021 16:49 (изменен)
    0
    Liverpool1982r, 01.09.2021 16:21
    Шапаренко в 100 раз ліпше тупогоЗіни в центрі ну не його то місце лівий захисник і всьо
    зато Зина может больше передач сделать
    *ROFL
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    Igor Krasnenko
    online
    Igor Krasnenko, 01.09.2021 16:48
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 01.09.2021 16:46
    И никаких бразил. Как круто
    чим вони тобі мішали?
    круто коли результат крутий
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
    Igor Krasnenko, 01.09.2021 16:47
    +1
    terhoha, 01.09.2021 16:44
    Зінченка піжона в запас в склад Макаренка.
    ти вийдеш замість нього?
    чи може відразу в тренери йди
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.09.2021 16:46
    0
    И никаких бразил. Как круто
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    terhoha
    terhoha, 01.09.2021 16:44
    -2
    Зінченка піжона в запас в склад Макаренка.
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    Alehandro
    Alehandro, 01.09.2021 16:38
    +4
    Вполне адекватный состав. Малина после операции в первых играх Аталанты не выразителен. Не удивлюсь, если и с Францией его в старте не будет
    Ссылка
    WladWest
    WladWest, 01.09.2021 16:37
    -1
    Burevestnik, 01.09.2021 16:36
    шото не видно даже в запасе Степаненко?
    Где-то сообщали - он уже устал, но с Францией сыграет (может быть).
    Сезон только начался, но некоторые звьёзды уже устали. В ЛЧ будет легче?
    Типа как Рыкитский: за сборную - травма, за клуб - здоров.
    Как он может быть в запасе, если его нет в заявке на игру?
    Ссылка
    WladWest
    WladWest, 01.09.2021 16:36
    +1
    Makс_Krot, 01.09.2021 16:26
    Ты ошибся как всегда Первое место клоуна забито уже в сборной за привозом бастмоленко,Финляндия с голландцами ему памятник поставили
    Тебе подлечиться пора, это у тебя уже маниакальное.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 01.09.2021 16:36
    0
    шото не видно даже в запасе Степаненко?
    Где-то сообщали - он уже устал, но с Францией сыграет (может быть).
    Сезон только начался, но некоторые звьёзды уже устали. В ЛЧ будет легче?
    Типа как Рыкитский: за сборную - травма, за клуб - здоров.
    Ссылка
    футфан
    футфан, 01.09.2021 16:34 (изменен)
    +1
    pavel8873, 01.09.2021 16:31
    Вперед то все бегать умеют , но как не крути а 6 (шесть ) номинальных защитников ... и это против Казахстана ...
    Теж це помітив. І з цих шести- чотири лівофлангових. А ще в запасі є Корнієнко
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    WladWest
    WladWest, 01.09.2021 16:34
    0
    New Zealander, 01.09.2021 16:26
    Слава Богу. Я этого Шапу всегда вот так вот описываю:
    "что-то бегает, мечется туда-сюда, вроде стараеться, а толку - ноль"
    Он немного суетливый, много лишних движений, но со временем может остепенится и начнет действовать более осмысленно, без лишней суеты.
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    pavel8873
    online
    pavel8873, 01.09.2021 16:31
    +1
    Вперед то все бегать умеют , но как не крути а 6 (шесть ) номинальных защитников ... и это против Казахстана ...
    Ссылка
    Makс_Krot
    online
    Makс_Krot, 01.09.2021 16:30
    -7
    нужно выигрывать до 88 минуте минимум 0-3,потому что Миколенко в составе этот привоз с забарным могут 3-3 за 5минут сделать
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