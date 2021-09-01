ВИДЕО. Суперстарт для Петракова! Яремчук забил Казахстану шикарный гол

1 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 играют сборные Казахстана и Украины.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 2-й минуте сборная Украины открыла счет. Роман Яремчук забил Казахстану шикарный гол. У тренера сборной Александра Петракова получился отличный старт на тренерском мостике.
ГОЛ! 0:1. Роман Яремчук, 2 мин.
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Источник — Sport.ua
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Якщо ОП зробить корективи в перерві ( а він це зробить) то матч має закінчитись нашою перемогою без валідола.
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