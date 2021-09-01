ВИДЕО. Суперстарт для Петракова! Яремчук забил Казахстану шикарный гол

Уже на 2-й минуте сборная Украины открыла счет в матче квалификации ЧМ-2022

  • 01.09.2021 17:16
  • 13095 просмотров
  • 10 комментариев
ВИДЕО. Суперстарт для Петракова! Яремчук забил Казахстану шикарный гол
© Getty Images/Global Images Ukraine

1 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 играют сборные Казахстана и Украины.

Уже на 2-й минуте сборная Украины открыла счет. Роман Яремчук забил Казахстану шикарный гол. У тренера сборной Александра Петракова получился отличный старт на тренерском мостике.

ГОЛ! 0:1. Роман Яремчук, 2 мин.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sokolyk
    online
    sokolyk, 01.09.2021 18:05
    0
    Нормально так забульбенив!
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    Fanat230784
    online
    Fanat230784, 01.09.2021 18:00
    0
    І того за тайм: один гол, дві штанги, одна перекладина...і щось з правим флангом нашого захисту.
    Якщо ОП зробить корективи в перерві ( а він це зробить) то матч має закінчитись нашою перемогою без валідола.
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    Владимир Пидвирный
    online
    Владимир Пидвирный, 01.09.2021 17:53
    0
    Висока майстерність, супер гол.
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    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 01.09.2021 17:51
    -2
    И на этом реализация закончилось. Будем ждать 1:1 на 89 мин.?
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    odiniznashih
    online
    odiniznashih, 01.09.2021 17:51
    +2
    Подождите - суперстарт)))
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    krest0
    online
    krest0, 01.09.2021 17:50
    +3
    Супер гол, красава
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    cooperchack
    cooperchack, 01.09.2021 17:36
    +3
    Красава
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    Игорь Левченко
    online
    Игорь Левченко, 01.09.2021 17:25
    +3
    ТОПовый голешник от ТОПаря)
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 01.09.2021 17:23
    +6
    классно забил
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    Nordenus
    online
    Nordenus, 01.09.2021 17:18
    -12
    Если бы так Яремчук в Бенфике забивал))
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