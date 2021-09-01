Ворскла и Металлист 1925 проведут спарринг в закрытом режиме

2 сентября футболисты полтавской «Ворсклы» возобновят подготовку к поединку 7 тура чемпионата УПЛ – с «Десной».

Паузу в чемпионате подопечные Юрия Максимова заполнят контрольным матчем с «Металлистом 1925», который запланирован на 4 сентября и пройдет в закрытом режиме.

Тренеры хотят предоставить возможность проявить себя молодежи и находящимся на просмотре свободным агентам.

Юрий Максимов не сможет рассчитывать на вызванных в сборные своих стран: Дмитрия Ризныка (Украина), Йоонаса Тамма (Эстония), Оливье Тилля (Люксембург).

Зато посмотрит в деле последнего летнего новичка – бразильского легионера Лукаса Ранжела из финского ФК «КуПС», подписавшего 2-летний контракт. Это именно тот латиноамериканец, который забил третий гол в ворота «Ворсклы», выбив полтавчан из Лиги конференций.

Напомним, что «Ворскла» в чемпионате УПЛ занимает пятое место, набрав 11 очков. В шестом туре УПЛ полтавчане выиграли 2:0 у «Металлиста 1925».