Ворскла с голом новичка проиграла Металлисту 1925

«Ворскла» и «Металлист 1925», заполняя паузу на матчи сборных, провели контрольный поединок в Полтаве.
Харьковская команда выиграла 2:1 благодаря голам Задераки и Дмитренко, а у «Ворсклы» отметился новичок Лукас Ранжел.
Ворскла - Металлист 1925 1:2
Голы: Ранжел, 62 - Задерака, 48, Дмитренко, 73
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.