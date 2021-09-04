Ворскла
1 : 2
Металлист 1925
04.09.2021, FT

Ворскла с голом новичка проиграла Металлисту 1925

Команды Максимова и Кривенцова провели контрольный матч

  • 04.09.2021 18:45
  • 1674 просмотра
  • 1 комментарий
Ворскла с голом новичка проиграла Металлисту 1925
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«Ворскла» и «Металлист 1925», заполняя паузу на матчи сборных, провели контрольный поединок в Полтаве.

Харьковская команда выиграла 2:1 благодаря голам Задераки и Дмитренко, а у «Ворсклы» отметился новичок Лукас Ранжел.

Ворскла - Металлист 1925 1:2
Голы: Ранжел, 62 - Задерака, 48, Дмитренко, 73

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan
    BekXan, 04.09.2021 19:16
    0
    Приведите в порядок тренировочный стадиончик стыдно на такое смотреть и снимать.
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