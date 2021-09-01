Ангелина Калинина – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга US Open

  • 01.09.2021 11:31
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Ангелина Калинина – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анжелик Кербер

Первого сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№76 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
 
В матче второго круга украинка сразится против 16-й сеяной Анжелик Кербер из Германии (№17 WTA). Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии стадионе на имени Луи Армстронга. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву (в ночь со среды на четверг).

Путь на турнире

Стадия  Калинина   Кербер
1-й круг    Шериф (4-6 6-1 6-1) №96 WTA   Ястремская (3-6 6-4 7-6) №51 WTA

Ранее девушки провели один матч, победила украинка.
 
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Слоан Стивенс (№66 WTA) или Кори Гауфф (№23 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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