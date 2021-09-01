Ангелина Калинина – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первого сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№76 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче второго круга украинка сразится против 16-й сеяной Анжелик Кербер из Германии (№17 WTA). Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии стадионе на имени Луи Армстронга. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву (в ночь со среды на четверг).
Путь на турнире
|Стадия
|Калинина
|Кербер
|1-й круг
|Шериф (4-6 6-1 6-1) №96 WTA
|Ястремская (3-6 6-4 7-6) №51 WTA
Ранее девушки провели один матч, победила украинка.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Слоан Стивенс (№66 WTA) или Кори Гауфф (№23 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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