Стало известно, в какой форме Украина сыграет с Казахстаном

Украинцы выйдут в синих футболках

  • 01.09.2021 10:39
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Стало известно, в какой форме Украина сыграет с Казахстаном
© УАФ

Сборная Украины первого сентября встретится с Казахстаном в рамках квалификации чемпионата мира. Встреча состоится в Нур-Султане.

Стало известно, что команда Александра Петракова на эту игру выйдет в синей форме, казахстанская команда сыграет в желтых цветах.

Напомним, что матч четвертого тура квалификации ЧМ-2022 между Казахстаном и Украиной состоится 1 сентября в Нур-Султане. Начало встречи в 17:00.

Отметим, что в этом матче не сыграют Тарас Степаненко и Александр Зубков.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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