Стало известно, в какой форме Украина сыграет с Казахстаном

Сборная Украины первого сентября встретится с Казахстаном в рамках квалификации чемпионата мира. Встреча состоится в Нур-Султане.
Стало известно, что команда Александра Петракова на эту игру выйдет в синей форме, казахстанская команда сыграет в желтых цветах.
Напомним, что матч четвертого тура квалификации ЧМ-2022 между Казахстаном и Украиной состоится 1 сентября в Нур-Султане. Начало встречи в 17:00.
Отметим, что в этом матче не сыграют Тарас Степаненко и Александр Зубков.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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