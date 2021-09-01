Стало известно, в какой форме Украина сыграет с Казахстаном

Сборная Украины первого сентября встретится с Казахстаном в рамках квалификации чемпионата мира. Встреча состоится в Нур-Султане.

Стало известно, что команда Александра Петракова на эту игру выйдет в синей форме, казахстанская команда сыграет в желтых цветах.

Напомним, что матч четвертого тура квалификации ЧМ-2022 между Казахстаном и Украиной состоится 1 сентября в Нур-Султане. Начало встречи в 17:00.

Отметим, что в этом матче не сыграют Тарас Степаненко и Александр Зубков.