Еще двое не сыграют. Известна заявка сборной Украины на матч с Казахстаном

Сегодня в Нур-Султане на «Астана-Арене» состоится поединок отбора ЧМ-2022 в группе D, в котором команда Казахстана будет принимать сборную Украины.



Из тех футболистов, которые сейчас находятся под рукой тренерского штаба Александра Петракова, в заявку на игру не попали Тарас Степаненко и Александр Зубков.



Заявка сборной Украины на матч с Казахстаном:



Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Дмитрий Ризнык («Ворскла», Полтава), Денис Бойко («Динамо» Киев).



Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия» Чехия).



Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - «Динамо» Киев), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Евгений Макаренко («Фехервар» Венгрия).



Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

Начало встречи - в 17.00 по киевскому времени.

ФОТО. Харатин уехал. Тренировка сборной накануне матча против Казахстана