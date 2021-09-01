Еще двое не сыграют. Известна заявка сборной Украины на матч с Казахстаном

Тарас Степаненко и Александр Зубков не попали в окончательный список

  • 01.09.2021 10:33
  • 1767 просмотров
  • 1 комментарий
Еще двое не сыграют. Известна заявка сборной Украины на матч с Казахстаном
© УАФ. Александр Петраков

Сегодня в Нур-Султане на «Астана-Арене» состоится поединок отбора ЧМ-2022 в группе D, в котором команда Казахстана будет принимать сборную Украины.
 
Из тех футболистов, которые сейчас находятся под рукой тренерского штаба Александра Петракова, в заявку на игру не попали Тарас Степаненко и Александр Зубков.
 
Заявка сборной Украины на матч с Казахстаном:
 
Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Дмитрий Ризнык («Ворскла», Полтава), Денис Бойко («Динамо» Киев).
 
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия» Чехия).
 
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - «Динамо» Киев), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Евгений Макаренко («Фехервар» Венгрия).
 
Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

Начало встречи - в 17.00 по киевскому времени.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 01.09.2021 10:47
    +1
    В Зубкова до сих пор июньская диарея??? Зачем его вызывать тогда вообще???
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