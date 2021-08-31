ФОТО. Харатин уехал. Тренировка сборной накануне матча против Казахстана

Хавбек «Ференцвароша» покинул расположение сборной из-за трансфера в «Легию»

  • 31.08.2021 23:23
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ФОТО. Харатин уехал. Тренировка сборной накануне матча против Казахстана
© УАФ

Первое утро в Нур-Султане встретило сборную Украины ярким солнцем. Сборники имели возможность выспаться после длительного перелета и обусловленного им долгого дня, поэтому грех было не прогуляться возле отеля, расположенного на берегу реки Ишим. Солнечные лучи ласкали лицо, а урбанистические пейзажи радовали глаз 25 игроков национальной команды.

Уникальный эпизод случился в карьере Игоря Харатина: пока футболист добирался до Казахстана, «Ференцварош», за который он выступал, договорился о его переходе в польской «Легии», а потому, едва прибыв в отель сборной на ужин, Харатин был вынужден просить наставника отпустить его для улаживания нюансов новой клубной сделки. Александр Петраков пошел полузащитнику навстречу, и уже сегодня утром Харатин вылетел в Варшаву. К сборной он снова присоединится 2 сентября в Киеве.

Между тем вся команда провела сегодня, 31 августа, еще одно теоретическое занятие, а вечером выехала на официальное тренировки на «Астана-Арене». Синтетическое покрытие последнего поколения произвело на игроков нашей сборной положительное впечатление, однако ребята все равно отмечали, что искусственный газон является скользким.

Предматчевую тренировку в большей степени было посвящено тактике, которую изберет тренерский штаб на игру 1 сентября. По итогам занятия Александр Петраков определится со стартовым составом на матч с Казахстаном.

Состав сборной Украины на матч с Казахстаном

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава), Денис Бойко («Динамо» Киев).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все – «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия ), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Евгений Макаренко («Фехервар», Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

ФОТО. Тренировка сборной накануне матча против Казахстана

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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