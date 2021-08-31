Александр ПЕТРАКОВ: «Харатин сам был в шоке от трансфера в Легию»

Игорь узнал о своем переходе в час ночи и вынужден был лететь в Польшу

  • 31.08.2021 17:22
  • 1813 просмотров
  • 3 комментария
Александр ПЕТРАКОВ: «Харатин сам был в шоке от трансфера в Легию»
© Футбол 1/2/3. Игорь Харатин

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о внезапном трансфере Игоря Харатина из «Ференцвароша» в «Легию».

«Вчера Харатин пришел в час ночи. Сказал, что руководство «Ференцвароша» продало его в «Легию». Он сам был в шоке. В пять часов утра у него был самолет. Он едет в «Легию» на медосмотр. Он к нам прибудет второго числа после игры с Казахстаном», – сказал Петраков.

Харатин защищал цвета «Ференцвароша» с зимы 2019 года после перехода из луганской «Зари» за €600 тысяч. Всего украинец провел за венгерскую команду 108 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 11 результативных передач.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 31.08.2021 18:08
    0
    norma_zap, 31.08.2021 17:44
    Какое-то рабство по контракту, неужели спортсмен сам ничего не решает?
    В ЛЧ с физруком Штегерем не попали, ищут где-то можно подзаработать еще, видать. Трансфер бредовый какой-то, он отыграл почти во всех матчах нового сезона, включая квалифай ЛЧ. А Легия сами нищеброды, чтоб какую-то актуальную цену предложить.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
    odiniznashih, 31.08.2021 18:08
    0
    Как только Ребров ушел, сразу пошли чистки. Не зря Петряк тогда говорил об этом.
    Ссылка
    norma_zap
    online
    norma_zap, 31.08.2021 17:44
    0
    Какое-то рабство по контракту, неужели спортсмен сам ничего не решает?
    Ссылка
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