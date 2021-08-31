Александр ПЕТРАКОВ: «Харатин сам был в шоке от трансфера в Легию»

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о внезапном трансфере Игоря Харатина из «Ференцвароша» в «Легию».

«Вчера Харатин пришел в час ночи. Сказал, что руководство «Ференцвароша» продало его в «Легию». Он сам был в шоке. В пять часов утра у него был самолет. Он едет в «Легию» на медосмотр. Он к нам прибудет второго числа после игры с Казахстаном», – сказал Петраков.

Харатин защищал цвета «Ференцвароша» с зимы 2019 года после перехода из луганской «Зари» за €600 тысяч. Всего украинец провел за венгерскую команду 108 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 11 результативных передач.