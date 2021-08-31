Харатин станет игроком Легии

26-летний украинский полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин в ближайшее время может стать игроком варшавской «Легии».

Футболист прибудет в Варшаву уже во вторник, 31 августа. «Легия» нуждается в усилении центра поля из-за травм ведущих игроков.

Харатин защищает цвета «Ференцвароша» с зимы 2019 года после перехода из луганской «Зари» за €600 тысяч. Всего украинец провел за венгерскую команду 108 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 11 результативных передач.

Контракт игрока с «Ференцварошем» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет €2,2 миллиона.

В активе Харатина 4 матча за национальную сборную Украины.