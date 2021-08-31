Харатин станет игроком Легии

Украинский хавбек «Ференцвароша» продолжит карьеру в польском клубе

  • 31.08.2021 13:56
  • 1542 просмотра
  • 1 комментарий
Харатин станет игроком Легии
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний украинский полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин в ближайшее время может стать игроком варшавской «Легии».

Футболист прибудет в Варшаву уже во вторник, 31 августа. «Легия» нуждается в усилении центра поля из-за травм ведущих игроков.

Харатин защищает цвета «Ференцвароша» с зимы 2019 года после перехода из луганской «Зари» за €600 тысяч. Всего украинец провел за венгерскую команду 108 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 11 результативных передач.

Контракт игрока с «Ференцварошем» рассчитан до лета 2022 года.  Ориентировочная стоимость полузащитника составляет €2,2 миллиона.

В активе Харатина 4 матча за национальную сборную Украины.

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Источник — Sportowe Fakty

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vitaliy Korets
    Vitaliy Korets, 31.08.2021 14:36
    0
    як він туди прибуде 31.08, якщо він сьогодні в Нурсултані тренується зі збірною?)
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