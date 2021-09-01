В среду, 1 сентября, в столице Казахстана – Нур-Султане состоится поединок четвертого тура квалификации чемпионата мира в группе D, в котором Казахстан примет Украину. Матч состоится на стадионе «Астана-Арена». Арбитр из Литвы Донатас Румшас даст стартовый свисток в 17:00 по киевскому времени.

Казахстан – Украина. Прогноз и анонс на поединок квалификации чемпионата мира

В прямом эфире поединок из Нур-Султана покажет телеканал «Украина».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Казахстан – Украина.