В среду, 1 сентября, в столице Казахстана – Нур-Султане состоится поединок четвертого тура квалификации чемпионата мира в группе D, в котором Казахстан примет Украину. Матч состоится на стадионе «Астана-Арена». Арбитр из Литвы Донатас Румшас даст стартовый свисток в 17:00 по киевскому времени.
Казахстан – Украина. Прогноз и анонс на поединок квалификации чемпионата мира
В прямом эфире поединок из Нур-Султана покажет телеканал «Украина».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Казахстан – Украина.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.