ОФИЦИАЛЬНО. Барселона сумела заявить Агуэро на сезон в Ла Лиге

Помогло сокращение зарплат ветеранов команды

  • 31.08.2021 21:53
  • 812 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона сумела заявить Агуэро на сезон в Ла Лиге
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Агуэро

«Барселона» официально сообщила о том, что клуб сумел внести в заявку на сезон в Ла Лиге новичка команды Серхио Агуэро.

В заявлении клуба говорится о том, что это стало возможным благодаря тому, что ветераны команды, Серхио Бускетс и Жорди Альба, пошли на снижение зарплат. Если бы они не согласились, «Барселона» не смогла бы вписаться в требования финансового контроля Ла Лиги.

Ранее «Барселона» заявила еще двух новичков, Мемфиса Депая и Эрика Гарсию, благодаря тому, что на сокращение зарплат пошли Жерар Пике и Серхи Роберто.

Что касается Агуэро, то он сможет помочь «Барселоне» не ранее октября – сейчас он восстанавливается после травмы.

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Источник — ФК Барселона

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    online
    CheMP, 31.08.2021 22:14
    0
    и Агуэро воздаст с лихвой!
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