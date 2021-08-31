ОФИЦИАЛЬНО. Барселона сумела заявить Агуэро на сезон в Ла Лиге

«Барселона» официально сообщила о том, что клуб сумел внести в заявку на сезон в Ла Лиге новичка команды Серхио Агуэро.

В заявлении клуба говорится о том, что это стало возможным благодаря тому, что ветераны команды, Серхио Бускетс и Жорди Альба, пошли на снижение зарплат. Если бы они не согласились, «Барселона» не смогла бы вписаться в требования финансового контроля Ла Лиги.

Ранее «Барселона» заявила еще двух новичков, Мемфиса Депая и Эрика Гарсию, благодаря тому, что на сокращение зарплат пошли Жерар Пике и Серхи Роберто.

Что касается Агуэро, то он сможет помочь «Барселоне» не ранее октября – сейчас он восстанавливается после травмы.