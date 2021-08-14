Пике пошел на снижение зарплаты, чтобы Барселона смогла заявить новичков

«Барселона» официально сообщила о том, что заявила на сезон трех новых игроков: Мемфиса Депая, Эрика Гарсию и Рея Маная. Ранее это было невозможно из-за правил Ла Лиги.
Теперь же внесение новых игроков в заявку стало возможным благодаря жертве ветерана команды Жерара Пике, который пошел на существенное снижение зарплаты, чтобы клуб смог вписаться в ограничения Ла Лиги.
Пока что «Барселона» не может заявить на сезон Серхио Агуэро. Есть вероятность того, что еще два старожила «Барселоны», Жорди Альба и Серхио Бускетс, пойдут на такой же шаг, что и Пике, чтобы аргентинского форварда можно было внести в заявку.
Напомним, ранее именно ограничения Ла Лиги помешали «Барселоне» заключить новый контракт с Лионелем Месси.
Завтра, 15 августа «Барселона» в первом туре Ла Лиги примет «Реал Сосьедад».
Источник — ФК Барселона
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