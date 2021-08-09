Агуэро пропустит около двух месяцев из-за травмы

Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро в понедельник утром прошел медобследование, которое диагностировало у него серьезное повреждение связки голеностопного сустава.
Аргентинец пропустит около восьми недель и в лучшем случае вернется на поле в октябре.
Напомним, из-за травмы Агуэро пропустил матч за Кубок Жоана Гампера против «Ювентуса» (3:0).
Позже каталонский клуб подтвердил, что футболисту на восстановление потребуется около десяти недель.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — AS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.