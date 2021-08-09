Агуэро пропустит около двух месяцев из-за травмы

Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро в понедельник утром прошел медобследование, которое диагностировало у него серьезное повреждение связки голеностопного сустава.

Аргентинец пропустит около восьми недель и в лучшем случае вернется на поле в октябре.

Напомним, из-за травмы Агуэро пропустил матч за Кубок Жоана Гампера против «Ювентуса» (3:0).

Позже каталонский клуб подтвердил, что футболисту на восстановление потребуется около десяти недель.