Элина Свитолина – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга US Open

  • 30.08.2021 13:50
  • 67 просмотров
  • 0 комментариев
Элина Свитолина – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

30 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) стартует на Открытом чемпионате США по теннису.
 
В матче первого круга украинка сразится против квалифаера Ребекки Марино из Канады (№175 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №17 после матча с участием Даяны Ястремской. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.
 
Ранее девушки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Ребеки Масаровой из Испании (№231 WTA) или Аны Богдан из Румынии (№102 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча 

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

ПРЕВЬЮ

VBET  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности