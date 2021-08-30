Элина Свитолина – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) стартует на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче первого круга украинка сразится против квалифаера Ребекки Марино из Канады (№175 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №17 после матча с участием Даяны Ястремской. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Ребеки Масаровой из Испании (№231 WTA) или Аны Богдан из Румынии (№102 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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