Даяна Ястремская – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 августа украинка Даяна Ястремская (№51 WTA) стартует на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче первого круга украинка сразится против экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер из Германии (№17 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №17 после матча ATP Донской - Оже-Альяссим. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.



Ранее девушки провели один матч, победила украинка.



В следующем раунде победительница встречи сыграет против Майар Шериф (№96 WTA) или Ангелины Калининой (№76 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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