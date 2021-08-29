Манчестер Юнайтед без Роналду справился с Вулверхэмптоном

Сегодня «Манчестер Юнайтед» в заключительном матче третьего тура АПЛ на выезде в непростом поединке обыграл «Вулверхэмптон» - 1:0. Единственный гол на счету Мейсона Гринвуда.
Звездный новичок «Манчестер Юнайтед», Криштиану Роналду, в матче участия не принимал.
«Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1
Гол: 0:1 – 80 Гринвуд.
«Вулверхэмптон» – Жозе Са, Семеду, Коуди (Гиббс-Уайт, 87), Саисс, Килмен, Марсал, Моутинью, Рубен Невеш, Хименес, Траоре (Фабиу Силва, 87), Тринкау (Поденсе, 70).
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо (Марсьяль, 72), Джеймс (Кавани, 53), Гринвуд (Диогу Далот, 90).
Предупреждения: Бруну Фернандеш (44), Рубен Невеш (81), Саисс (84), Фред (84), Гиббс-Уайт (90), Погба (90), Диогу Далот (90).
Ранее «Тоттенхэм» с аналогичным счетом обыграл «Уотфорд».
Источник — Sport.ua
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