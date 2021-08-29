3-й тур
Вулверхэмптон
0 : 1
Ман Юнайтед
29.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед без Роналду справился с Вулверхэмптоном

Мейсон Гринвуд принес своей команде победу

  • 29.08.2021 20:34
  • 1125 просмотров
  • 3 комментария
Манчестер Юнайтед без Роналду справился с Вулверхэмптоном
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Манчестер Юнайтед» в заключительном матче третьего тура АПЛ на выезде в непростом поединке обыграл «Вулверхэмптон» - 1:0. Единственный гол на счету Мейсона Гринвуда.

Звездный новичок «Манчестер Юнайтед», Криштиану Роналду, в матче участия не принимал.

«Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1
Гол: 0:1 – 80 Гринвуд.

«Вулверхэмптон» – Жозе Са, Семеду, Коуди (Гиббс-Уайт, 87), Саисс, Килмен, Марсал, Моутинью, Рубен Невеш, Хименес, Траоре (Фабиу Силва, 87), Тринкау (Поденсе, 70).

«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо (Марсьяль, 72), Джеймс (Кавани, 53), Гринвуд (Диогу Далот, 90).

Предупреждения: Бруну Фернандеш (44), Рубен Невеш (81), Саисс (84), Фред (84), Гиббс-Уайт (90), Погба (90), Диогу Далот (90).

Ранее «Тоттенхэм» с аналогичным счетом обыграл «Уотфорд».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Karaim2011
    Karaim2011, 29.08.2021 21:39
    0
    Странный заголовок и текст. Он и не должен был играть.
    Он приедет в стан мю уже после игр сборных
    Ссылка
    Денис Ободовский
    Денис Ободовский, 29.08.2021 20:39
    0
    Спасибо ДДХ за "отскок", Варан не плох (как и ожидалось), Санчо по не в форме. Странно Марс не опозорился (как это обычно было). Гринвуд.., ну продолжай в том же духе и будет топ.
    Ссылка
    bzzzzz
    bzzzzz, 29.08.2021 20:36
    0
    как же они хреново играют, это просто жесть, мяч вопще не держится
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности