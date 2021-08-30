В поединке 3-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1
Гол: Гринвуд, 80
События матча
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
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Источник — YouTube
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