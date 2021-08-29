3-й тур
Бёрнли
1 : 1
Лидс
29.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

АПЛ. Победа Тоттенхэма, Лидс спасся в матче с Бернли

Продолжается третий тур АПЛ

  • 29.08.2021 18:09
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  • 1 комментарий
АПЛ. Победа Тоттенхэма, Лидс спасся в матче с Бернли
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще два матча в рамках третьего тура АПЛ. «Тоттенхэм» благодаря голу Сон Хын Мина дома минимально обыграл «Уотфорд». А «Лидс» на выезде спасся от поражения в матче с «Бернли».

«Тоттенхэм» - «Уотфорд» - 1:0
Гол: 1:0 – 42 Сон Хын Мин.

«Тоттенхэм» – Льорис, Танганга, Дайер, Санчес, Регилон, Сон Хын Мин (Хиль, 88), Хейбьерг, Алли, Скипп, Кейн, Бергвейн (Лукас Моура, 68).

«Уотфорд» – Бахманн, Кэткарт (Нгакиа, 51), Трост-Эконг, Сьерральта, Мазина, Сиссоко (Клеверли, 71), Куцка, Этебо, Сарр, Кинг (Эрнандес, 65), Деннис.

Предупреждения: Этебо (29), Кейн (45), Сиссоко (54), Алли (61), Скипп (85).

«Бернли» - «Лилс» - 1:1
Голы: 1:0 – 61 Вуд, 1:1 – 86 Бэмфорд.

Вчера «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью 1:1.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    pol55
    pol55, 29.08.2021 18:30
    0
    Как ранее отмечал Тотем вышел в лидеры,но такое уже проходили в прошлом сезоне,Нуну варьирует с составом ищет оптимальный,хорошо вернул Санчеса в центр обороны на постой,как по мне Моура надо выпускать в старте,а потом по игре,а Бергвейна на замену как приучил его Маур и чуть больше давать время новичку Хилю,правда и Сона или Кейна шкода менять.
    По игре сегодня Сон наколол вратаря Бахманна который в общем был очень хорош и до сейфа после убойного удара Гарри в конце матча.
    Кстати о полезности Кейна характерна его желтая,он 10ка прерывал контру на своей половине поля (в подкате и не зацепив ноги соперника.чисто штрафной судья переборщил) а где полузащита и защита.Победа вполне заслуженая голов могло быть побольше,да зыбыл как Сиссоко старался хотел что бы Санта или кто принимал решение о нем*пошкодували*
    Как там будет в АПЛ после паузы любопытно.
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