АПЛ. Победа Тоттенхэма, Лидс спасся в матче с Бернли

Состоялись еще два матча в рамках третьего тура АПЛ. «Тоттенхэм» благодаря голу Сон Хын Мина дома минимально обыграл «Уотфорд». А «Лидс» на выезде спасся от поражения в матче с «Бернли».
«Тоттенхэм» - «Уотфорд» - 1:0
Гол: 1:0 – 42 Сон Хын Мин.
«Тоттенхэм» – Льорис, Танганга, Дайер, Санчес, Регилон, Сон Хын Мин (Хиль, 88), Хейбьерг, Алли, Скипп, Кейн, Бергвейн (Лукас Моура, 68).
«Уотфорд» – Бахманн, Кэткарт (Нгакиа, 51), Трост-Эконг, Сьерральта, Мазина, Сиссоко (Клеверли, 71), Куцка, Этебо, Сарр, Кинг (Эрнандес, 65), Деннис.
Предупреждения: Этебо (29), Кейн (45), Сиссоко (54), Алли (61), Скипп (85).
«Бернли» - «Лилс» - 1:1
Голы: 1:0 – 61 Вуд, 1:1 – 86 Бэмфорд.
Вчера «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью 1:1.
Источник — Sport.ua
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По игре сегодня Сон наколол вратаря Бахманна который в общем был очень хорош и до сейфа после убойного удара Гарри в конце матча.
Кстати о полезности Кейна характерна его желтая,он 10ка прерывал контру на своей половине поля (в подкате и не зацепив ноги соперника.чисто штрафной судья переборщил) а где полузащита и защита.Победа вполне заслуженая голов могло быть побольше,да зыбыл как Сиссоко старался хотел что бы Санта или кто принимал решение о нем*пошкодували*
Как там будет в АПЛ после паузы любопытно.
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