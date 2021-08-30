В поединке 3-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» дома обыграл «Уотфорд» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Тоттенхэм» — «Уотфорд» — 1:0
Гол: Сон Хын Мин, 42
События матча
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
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Источник — YouTube
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