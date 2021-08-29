Ла Лига. Барселона минимально обыграла Хетафе

Сегодня «Барселона» в третьем туре испанской Ла Лиги минимально обыграла «Хетафе» - 2:1. Все три гола в матче были забиты в первые полчаса.
«Барселона» - «Хетафе» - 2:1
Голы: 1:0 – 2 Серхи Роберто, 1:1 – 18 Сандро Рамирес, 2:1 – 30 Депай.
«Барселона» – тер Штеген, Эмерсон (Дест, 63), Лангле, Араухо, Альба, Мингеса, Серхи Роберто (Гави, 74), Бускетс, де Йонг, Гризманн (Мингеса, 84), Брэйтуэйт (Нико Гонсалес, 74), Депай.
«Хетафе» – Сория, Иглесиас (Суарес, 46), Митрович, Джене, Оливера, Аленья (Тимор, 61), Янкто, Акуругу, Максимович, Арамбарри, Сандро Рамирес (Мата, 61), Унал (Масиас, 76).
Предупреждения: Аленья (21), Араухо (27), Депай (62), Лангле (86).
Вчера «Реал» на выезде минимально обыграл «Бетис» - 1:0.
Источник — Sport.ua
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