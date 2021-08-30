В матче 3-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» на своем поле обыграла «Хетафе» со счетом 2:1.
События матча
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Барселона).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Сандро Рамирес (Хетафе).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Серхи Роберто (Барселона).
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Источник — MEGOGO
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