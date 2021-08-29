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Хетафе
29.08.2021 18:00   ТВ-трансляция: 

Барселона – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Команда Кумана хочет вернуться к победной поступи

  • 29.08.2021 01:38
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Барселона – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 29 августа, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч третьего тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют каталонская «Барселона» и «Хетафе». Стартовый свисток астурийского арбитра Пабло Гонсалеса Фуэртеса прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Барселона

Подопечные Рональда Кумана за две недели нового сезона испанского национального первенства уже успели познать горечь от факта потери очков. «Блаугранас» сыграли вничью против баскского «Атлетика» на прошлых выходных (1:1), в результате чего немного отстали от лидирующей группы. К их счастью, всякая команда Ла Лиги, кроме мадридского «Атлетико», на данный момент уже успела потерять очки в сумбурно начавшемся сезоне, поэтому плотность в турнирной таблице в ближайшее время будет зашкаливать.

С другой стороны, на «Барселону» будет интересно смотреть еще и по тому поводу, что перед ней стоит множество вызовов, связанных с уходом Лионеля Месси в межсезонье. Да и финансовые возможности команды оказались серьезно урезаны безответственными решениями экс-руководства. Как итог, перед коллективом Рональда Кумана будет стоять множество преград на пути к возможному итоговому успеху, но если команда их все сумеет преодолеть, то тогда уж точно будет сложно представить что-то, что сможет ее остановить в дальнейшем.

Хетафе

Что касается коллектива Мичела Гонсалеса, то по способностям «городских» вести борьбу на равных даже за право остаться по итогам прошлого сезона в Ла Лиге было достаточно много вопросов. Опасения подтвердились и в новом футбольном году – «Хетафе» получил в соперники по календарю на старте сезона андалузскую «Севилью» и «Валенсию», и если за поражение в домашней игре против «нервионцев» (0:1) никто не спросит, то с всегда кризисными в последнее время «летучими мышами» (0:1) команда из пригорода Мадрида должна была хоть как-то цепляться за очки.

Финансовые возможности «испанского Челси» далеки от образцовых, но даже в кризисные времена пандемии они позволили себе покупки Якуба Янкто и Карлеса Аленья (к слову, последний перешел из «Барселоны»), и вполне могут себе позволить похвастаться данными приобретениями перед соперниками по будущему поединку, которые и не имели даже таких возможностей тратить деньги. Поможет ли это на длинной дистанции? Большой вопрос. Да и фигура главного тренера вызывает вопросы – Мичел был не особо успешен в своих предыдущих проектах, поэтому его перспективы в «Хетафе» достаточно туманны.

Ориентировочные составы

«Барселона»: Нето – Лангле, Араухо, Роберто – Альба, Бускетс, де Йонг, Дест – Брайтвейт, Депай, Гризманн.

«Хетафе»: Сория – Оливейра, Митрович, Джене, Суарес – Янкто, Максимович, Амрабарри, Аленья – Унал, Рамирес.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящей игре каталонцы должны забирать три очка, однако результативность их итогового успеха вызывает сомнения. Нашей ставкой будет позиция – «Барселона» победит и ТМ 3.5 с коэффициентом 2.21 по линии Parimatch.

29 августа, воскресенье

«Барселона» – «Хетафе»
Барселона. «Камп Ноу». 18:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес (Астурия, Испания)
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch  
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Александр Снитко, Sport.ua

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