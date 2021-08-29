Мадридский Реал в гостях с минимальным счетом обыграл Бетис

Единственный гол забил Карвахаль

  • 29.08.2021 01:16
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Мадридский Реал в гостях с минимальным счетом обыграл Бетис
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 3-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на выезде обыграл «Бетис» со счетом 1:0.

Единственный результативный удар в середине второго тайма нанес Карвахаль.

После трех матчей «галактикос» набрали 7 очков и идут в лидирующей группе испанского чемпионата,

Чемпионат Испании. 3-й тур.

«Бетис» – «Реал» Мадрид – 0:1

Гол: Карвахаль (61).

«Бетис»: Руй Силва, Монтойя, Руис, Песселья, Миранда, Гуардадо (Камараса, 70), Каналес (Хоакин, 82), Родригес, Хуанми (Иглесиас, 77), Фекир, Руибаль (Тельо, 70).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Мигель Гутьеррес (Родриго, 83), Иско (Васкес, 66), Каземиро, Вальверде, Бензема, Бэйл (Асенсио, 66), Винисиус Жуниор (Азар, 78).

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Источник — Sport.ua

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