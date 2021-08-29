Мадридский Реал в гостях с минимальным счетом обыграл Бетис

В поединке 3-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на выезде обыграл «Бетис» со счетом 1:0.
Единственный результативный удар в середине второго тайма нанес Карвахаль.
После трех матчей «галактикос» набрали 7 очков и идут в лидирующей группе испанского чемпионата,
Чемпионат Испании. 3-й тур.
«Бетис» – «Реал» Мадрид – 0:1
Гол: Карвахаль (61).
«Бетис»: Руй Силва, Монтойя, Руис, Песселья, Миранда, Гуардадо (Камараса, 70), Каналес (Хоакин, 82), Родригес, Хуанми (Иглесиас, 77), Фекир, Руибаль (Тельо, 70).
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Мигель Гутьеррес (Родриго, 83), Иско (Васкес, 66), Каземиро, Вальверде, Бензема, Бэйл (Асенсио, 66), Винисиус Жуниор (Азар, 78).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.