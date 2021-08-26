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Реал Мадрид
28.08.2021 23:00   ТВ-трансляция: 

Бетис – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Обе команды не знают поражений на старте сезона

  • 26.08.2021 16:40
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Бетис – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 августа, состоится поединок 3-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Бетис» на домашнем стадионе «Бенито Вильямарин» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Киеву.

«Бетис»

 

Команда из Севильи под руководством известного чилийского специалиста Мануэля Пеллегрини в прошлом сезоне достигла прогресса. Если еще два года назад «Бетикос» заняли лишь 15 место в турнирной таблице Примеры, то в этот раз им удалось стать шестыми и добыть путевку в групповой этап Лиги Европы.

К слову, последний раз в еврокубках «зелено-белые» играли еще в сезоне 2018/19. В первых двух турах нового чемпионата «Бетису» пока не удалось одержать победу, но и поражений в пассиве нет – две ничьи с одинаковым счетом 1:1 в матчах с «Кадисом» и «Мальоркой», вернувшейся в элитный дивизион.

«Реал Мадрид»

 

«Сливочные» по окончании прошлого сезона получили нового главного тренера. Француза Зинедина Зидана, второе пришествие которого на пост наставника получилось менее удачным чем первое, заменил итальянец Карло Анчелотти. Под его руководством вице-чемпион Испании успел на выезде разгромить «Алавес» (4:1) и потерять очки в поединке с «Леванте» (3:3) на старте чемпионата.

22-летний украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин до сих пор не успел дебютировать за мадридский клуб в Ла Лиге, поскольку проигрывает конкуренцию звездному бельгийцу Тибо Куртуа. А на этой неделе вратарь сборной Украины еще и сдал положительный тест на коронавирус, что делает невозможным его участие в ближайших матчах не только клуба, но и национальной команды.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Реал Мадрид» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.89 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Бетис»: Руй Силва – Кальдерон, Монтойя, Руис, Фекир, Гуардадо, Каналес, Хоакин, Гонсалес, Хуанми, Иглесиас.

«Реал Мадрид»: Куртуа – Милитао, Алаба, Карвахаль, Бэйл, Каземиро, Иско, Асенсио, Азар, Бензема, Винисиус.

28 августа, суббота

«Бетис» – «Реал Мадрид»
Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин». 23:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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